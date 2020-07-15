Воробье вручил награды медицинским работникам Чеховской больницы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил почетные знаки и награды медицинским работникам Чеховской больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в среду, 15 июля.

«Хочу вас поздравить, благодарности вручить, пожелать вам самим здоровья, чтобы любые испытания с помощью вас мы прошли так же достойно. Сегодня, слава Богу, ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется», — сказал он, общаясь с персоналом.

Воробьев отметил самоотдачу врачей в период пандемии.

10 июля сообщалось, что плановый прием пациентов возобновился в более 20 подмосковных больницах после улучшения эпидемиологической ситуации. 15 июня губернатор Андрей Воробьев поручил максимально быстро возобновить оказание плановой медицинской помощи в регионе.

