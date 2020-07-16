В России начали изымать машины с армянскими номерами

В отдельных российских регионах начались преследования автомобилей с армянскими номерами, при этом иногда на их владельцев составляют протоколы по разным статьям Кодекса об административных нарушениях (КоАП), а иногда техника и вовсе изымается таможней. Соответствующее расследование опубликовал портал «Дром».

Впервые машину изъяли и продали на торгах в начале года в Нижневартовске. В марте такая же судьба ждала два автомобиля в Северодвинске, а в июне — пять автомобилей в Кургане.

В июле машины начали массово останавливать в Челябинске. Им вменяли отсутствие регистрации в установленном порядке или управление транспортным средством без наличия регистрационных документов. Если автомобилями управляли по страховке или по доверенности, их отправляли на штрафстоянку.

Материалы по теме Не тратить, а ездить 5 способов сэкономить на обслуживании авто Под колесами Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?

Как выяснили в издании, проблемы возникают строго в одном случае — если машина ввезена в период между 10 октября 2014 года (дата вступления Армении в ЕАЭС) и 1 января 2020 года, но растаможена была по тарифам Армении до вступления. Однако этот же случай и является самым распространенным. Его выбирали многие россияне из-за низких цен и большого количества вариантов. Таких автомобилей, отмечается в материале, в России около 200 тысяч.

Сложность возникла из-за того, что долгое время существовали сразу две параллельные схемы «очистки» — по армянским тарифам до вступления в ЕАЭС и по тарифам объединения.

В течение пяти с лишним лет армянская и российская таможня закрывали глаза на ситуацию. Но сейчас в России решили считать, что растаможенный по армянским тарифам автомобиль должен использоваться только гражданами Армении, постоянно проживающими в Армении.

Во всех остальных случаях Федеральная таможенная служба (ФТС) определяет автомобили как иностранный товар и требует внести разницу в таможенных платежах, чтобы считать его «чистым».

При этом, как следует из официальных ответов ведомства, еще в 2019 году проблем с такими машинами ФТС не видела и допускала их свободное использование гражданами России на территории России без каких-либо дополнительных выплат. Однако в текущем году формулировки изменились, и машины стали считаться ввезенными незаконно.

Более того, как утверждает автор статьи, в документах по-прежнему осталась масса неустранимых противоречий, которые по-разному трактуются в разных регионах страны. Например, Курганская и Архангельская таможня считают единственным вариантом конфискацию и реализацию с торгов, по крайней мере, их ответы не дают другой возможности.

Таким образом, констатируют в материале, оптимальным вариантом оказывается спрятать машину и не пользоваться ей, пока противоречия не прояснятся, а все остальные пути либо уже незаконны, либо приведут к очень серьезным тратам.

Ранее стало известно, что российские автодилеры в июне столкнулись с дефицитом автомобилей. Причиной стал простой многих заводов из-за ограничений, связанных с коронавирусом.