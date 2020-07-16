«Брайтон» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Саутгемптон» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 16 июля, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда гостей Нила Мопе в первом тайме хозяева ответили точным ударом Дэнни Ингса во второй половине игры.

«Брайтон» набрал 37 очков и находится на 15-м месте в турнирной таблице. «Саутгемптон» имеет в активе 46 очков и занимает 11-ю строчку.

В следующем туре «Брайтон» 20 июля на своем поле примет «Ньюкасл». «Саутгемптон» днем раньше на выезде сыграет с «Борнмутом».

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