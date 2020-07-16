Женщины связались с аферистами в погоне за роскошной жизнью и влезли в долги

Женщины, пришедшие на работу в крупные компании из-за обещаний последних о высоком заработке, рассказали о неудачном опыте и потерянных деньгах. Их истории публикует Daily Mail.

По информации издания, все чаще бренды прибегают к найму торговых представителей, которые перепродают их продукцию в социальных сетях, знакомым или родственникам. Помимо этого представители должны привлекать новых лиц в штат: за каждого человека им начисляется более высокий процент с прибыли.

Отмечается, что во время пандемии коронавируса данная вакансия обрела еще большую популярность, поскольку она позволяет работать из дома по гибкому графику, что особенно удобно для женщин с детьми. В Великобритании таким родом деятельности занимаются около 400 тысяч человек, 75 процентов из них — женщины.

Материалы по теме «Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого

Бывшие торговые представители раскрыли правду о своей работе и заявили, что влезли в долги из-за обещаний аферистов о роскошной жизни. Так, например, Кэтрин Торнли (Catherine Thornley), которая продавала средства марки Forever Living, пришлось лгать о своих заработках, в результате чего она потеряла друзей и чуть не разрушила свой брак.

«Я говорила, что получаю 1500 фунтов стерлингов (134 тысячи рублей) в месяц, но на самом деле, если я зарабатывала 500 (44 тысячи рублей) — это было уже хорошо. Я чувствовала себя ужасно, но мой менеджер говорил мне лгать о суммах, пока я не начну действительно их получать», — высказалась женщина и пожаловалась, что ей попросту «промывали мозги».

Кроме того, она объяснила, что одним из требований найма была закупка товаров на собственные деньги. Несмотря на уже существующие долги Торнли потратила 200 фунтов стерлингов (17 тысяч рублей) на средства, поскольку верила, что работа в Forever Living изменит ее жизнь к лучшему. Она также добавила, что ей еще не раз приходилось вкладывать свои сбережения, чтобы ее не уволили с должности.

Материалы по теме Пирамида пищевых добавок Американские инвесторы начали войну за Herbalife

В конечном счете Торнли удалось привлечь в компанию более 100 человек, что увеличило процент ее заработка. Однако для его сохранения новые сотрудники должны были каждый день преодолевать минимальный порог продаж. Они же не реализовывали нужное количество товаров, поэтому руководительница начала приобретать средства самостоятельно, чтобы заполнить недостающую сумму. «Мой бизнес начал разрушаться», — поделилась она.

Другая героиня материала Клэр Мэтью (Clare Matthew) рассказала журналистам, что потратила на закупку средств The Body Shop At Home 600 фунтов стерлингов (53 тысячи рублей) и заработала всего 80 (7171 рублей) — оставшуюся часть долгов специалистка отдавала с помощью кредита.

Похожая ситуация произошла с учительницей Оливией Томпсон (Olivia Thompson), которой за полгода работы в Ariix удалось получить обратно всего 50 процентов потраченной суммы. «Со мной перестали разговаривать школьные друзья. Я была в отчаянии и постоянно плакала», — пожаловалась женщина.

Материалы по теме «Мы же так старались» Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?

Еще одна британка Сюки Суррей (Suki Surrey) попала в аналогичные обстоятельства и осталась банкротом. По ее словам, после увольнения из компании Arbonne она продала оставшуюся у нее продукцию в полцены на сайте интернет-ретейлера eBay, чтобы вернуть некоторую часть потраченных впустую средств.

В июне предпринимательницу Кайли Дженнер и ее старшую сестру Кендалл уличили в отказе перечислять заработную плату сотрудникам их производства. Выяснилось, что из-за пандемии коронавируса корпорация Global Brands Group, которая владеет брендом родственниц, объявила о невозможности выпуска новой коллекции одежды. В результате труд работников текстильного производства не был оплачен.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



