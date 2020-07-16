Кремль ответил на обвинения в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

Россия не имеет отношения к хакерским атакам на исследовательские центры в Великобритании, якобы совершенные с целью похитить данные о вакцине от коронавируса. Так на обвинения Лондона ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 16 июля.

«Россия не располагает информацией о том, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что Москва не приемлет голословных обвинений. В качестве примера он привел обвинения в адрес России по поводу предполагаемого вмешательства в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году.

Ранее в четверг на официальном сайте британского правительства появилось заявление, в котором говорится, что российская разведка собирала информацию как о разработке вакцины, так и в целом об изучении вируса. К заявлению присоединились также США и Канада. В частности, канадский Центр безопасности коммуникаций считает, что за атаками стоит группа APT29. По данным Центра кибербезопасности Соединенного Королевства, киберпреступники использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail.

В 2017 году польские специалисты заявляли о связи APT29 с Главным разведывательным управлением (ГРУ).