Ювелир спрятал сокровища на миллион долларов и сделал подсказки для поиска

Потомственный ювелир из американского штата Мичиган Джонни Перри (Johnny Perri) закопал в лесах сокровища на сумму в миллион долларов (71 миллион рублей) и сделал подсказки для поиска. Об этом сообщает WJBK.

Нераспроданные драгоценности из ювелирного магазина, который принадлежал Перри, спрятаны в десятках мест от Детройта до лесистого Верхнего полуострова Мичигана у североамериканских Великих озер. Ювелир и его жена закапывали клады в течение четырех месяцев.

Места для кладов, которые выбирал Перри, связаны с важными событиями в его жизни. До некоторых точек ему пришлось добираться на байдарке. Он утверждает, что в каждом кладе скрыты бриллианты, золото и редкие монеты на четыре тысячи долларов (284 тысячи рублей).

Перри планирует продавать кладоискателям зашифрованные подсказки, выдающие местоположение кладов. Если кому-то удастся разгадать их и добраться до одного из кладов, он узнает об этом благодаря GPS-трекеру, погребенному вместе с драгоценностями.

Охота за первым кладом начнется первого августа. Ювелир считает, что его найдут быстро. «Сомневаюсь, что поиски продлятся больше недели», — признается он.

В начале июня сообщалось, что в Скалистых горах найден сундук с сокровищами, спрятанный 89-летним коллекционером Форрестом Фенном. Он объявил о нем в 2010 году и зашифровал координаты в стихах, которые приводились в его книге. Клад пытались найти тысячи человек, не менее пяти из них погибли во время поисков.