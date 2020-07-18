Названа причина спада популярности деликатесов для россиян

Вредные деликатесы, которые раньше были очень популярны, сейчас потеряли привлекательность. Россияне стали заботиться о своем здоровье и больше внимания уделять пользе еды. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

«В эпоху дефицита фуа-гра казалась пищей небожителей, сегодня каждый может не за космические деньги найти ее в любом крупном супермаркете. То, что раньше казалось вкусным – жирное, сладкое — перестало иметь свою привлекательность, появилось понимание того, что тело надо не баловать, а за ним надо ухаживать, заботиться о нем», — пояснила медик.

Она отметила, что в последнее время существует тренд на спорт, здоровое питание и ограничения в еде. Все больше людей стали обращать внимание на экологичность пищи, индивидуальную непереносимость блюд. По словам врача, это имеет и негативные последствия: круг потребляемых продуктов сузился, необходимые вещества стали поступать в организм в меньшем объеме.

«Когда ты ограничиваешь что-то в питании, тебе это надо где-то взять, соответственно люди стараются покрыть это БАДами», — рассказала Лизун. Такими добавками иногда действительно можно улучшить рацион, считает эксперт. Однако если человек потребляет 20-40 БАДов, становится сложно учитывать их взаимодействие.