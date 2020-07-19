Раскрыт «русский лайфхак» для проверки работы холодильника

Чтобы проверить работу холодильника, надо поставить в морозилку стакан со льдом и положить сверху монету. Такой «русский лайфхак» раскрыл болгарский журналист Георги Касабов порталу Fakti.bg.

Проверка особенно актуальна в период отпусков, когда люди надолго уезжают из дома и переживают, что продукты в морозильной камере могут испортиться. По словам журналиста, перед отъездом надо наполнить стакан водой и поставить в морозилку. Когда жидкость превратится в лед, сверху нужно положить монету.

По возвращении домой можно будет понять, были ли перебои с электричеством или проблемы в работе техники. Если монета опустилась на дно емкости, значит, вода успела растаять, а замороженные и охлажденные продукты могли испортиться за время отсутствия хозяев.

По мнению болгарского журналиста, этот способ проверки изобрели именно русские, и все они перед отпуском «оставляют в морозилке стакан с водой и монетой». В комментариях к статье пользователи написали, что это «умный ход». Однако не все согласились с автором, что замораживать монеты привычно для русских.

В июле у копавшегося в мусоре российского ветерана Иннокентия Кузина, пожаловавшегося на нехватку денег, нашли полный холодильник еды.