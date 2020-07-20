Россиянка записала пин-код на банковской карте и лишилась денег

На Сахалине местная жительница лишилась порядка 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой. Злоумышленнику удалось без труда воспользоваться ее сбережениями, поскольку пин-код был записан на самой кредитке. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Сахалинской области.
Жительница Южно-Сахалинска после потери сумки обратилась в полицию. Как рассказала 52-летняя женщина, с ее потерянной банковской карты сначала сняли 285 тысяч рублей наличными, после чего со счета было списано еще 303 тысячи рублей в качестве оплаты различных покупок.
Сотрудникам полиции удалось быстро найти злоумышленника. Им оказался ранее судимый за покушение на кражу 35-летний местный житель. Он нашел банковскую карту потерпевшей и, воспользовавшись тем, что на ней от руки был записан пин-код, присвоил хранящиеся на ней средства.
Возбуждено два уголовных дела по статьям «Кража» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Ранее аналитики сообщили, что каждый четвертый россиянин, владеющий банковской картой, оказался готов предоставить мошенникам свои данные и открыть доступ к своим деньгам. Опрос выявил, что 27 процентов входят в группу риска и могут стать жертвами мошенников, поскольку готовы предоставить данные своих банковских карт, которые раскрывать нельзя, например, срок действия и CVV. В целом с попытками мошенничества в той или иной степени столкнулась треть респондентов.