SpaceX побила рекорд Atlantis и установила новый

Американская SpaceX в ходе запуска южнокорейского военного спутника Army/Navy/Air Force Satellite Information System II (ANASIS-II) установила новый рекорд, впервые сумев сохранить сразу две створки головного обтекателя ракеты Falcon 9, сообщает в Twitter глава компании Илон Маск.

Створки были пойманы в Атлантическом океане сетями кораблей GO Ms. Tree и GO Ms. Chief примерно в 773 километрах от места старта. Помимо этого, SpaceX удалось сохранить первую ступень при помощи платформы Just Read The Instructions, расположенной в 628 километрах от места пуска.

Также, согласно порталу NASASpaceflight.com, в ходе состоявшегося пуска ракета Falcon 9 на трое суток побила рекорд шаттла Space Shuttle Atlantis по быстроте использования, сумев улететь в космос спустя 51 день после предыдущего применения (предыдущий раз первая ступень летала в ходе миссии Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции).

Старт Falcon 9 с ANASIS-II состоялся 20 июля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по времени Восточного побережья США ( 21 июля в 00:30 по московскому времени).

Первый пуск Falcon 9 с обитаемым Crew Dragon состоялся 30 мая в 19:22 по Гринвичу (22:22 по московскому времени) с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. На борту космического корабля находились астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли, ранее летавшие на американских Space Shuttle и советских (российских) «Союзах».

Повторное использование многоразового головного обтекателя позволяет SpaceX на каждом пуске Falcon 9 экономить до 6 миллионов долларов.