В Госдуме потребовали пересмотра результатов ЕГЭ по химии

В Госдуме потребовали пересмотреть результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который показался россиянам слишком сложным. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия», депутат Сергей Миронов, передает Regnum во вторник, 21 июля.

«Вы хотите, чтобы люди на улицу вместе с детьми вышли еще и из-за несправедливых экзаменов? Вот именно такие вещи с детства заряжают нашу молодежь на презрение и ненависть к властям любых уровней!» — заявил он, подчеркнув, что российское правительство и Минпросвещения должны разобраться в ситуации.

По словам Миронова, тех, кто допустил включение в экзамен заданий повышенной сложности, следует наказать, а оценки поставить в пользу выпускников.

Ранее стало известно, что россияне создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительными результаты ЕГЭ по химии в связи с повышенной сложностью заданий. Однако Рособрнадзор эти жалобы опроверг, отметив, что задания не выходят за рамки школьной программы. Там добавили, что сложные задания рассчитаны на учеников профильных классов.

16 июля сообщалось об учительнице химии Ольге Юмашевой из Красноярска, которая ради эксперимента сдала ЕГЭ вместе с учениками. Она также ужаснулась сложности заданий и едва успела написать экзамен в отведенное время. «Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я, по логике вещей, что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней», — рассказала Юмашева.