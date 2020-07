Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли

Изображение: Dr YAEL Engbers / University of Liverpool

Ученые Ливерпульского университета выяснили, что магнитная аномалия в южной части Атлантического океана существовала еще 8-11 миллионов лет назад. Это указывает на то, что странное поведение магнитного поля повторяется и не является признаком неизбежного переворота магнитных полюсов Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи проанализировали магматические породы на острове Святой Елены, который находится посреди южноатлантической аномалии, что позволило им выявить состояние магнитного поля несколько миллионов лет назад. Оказалось, что магнитные линии значительно отклонялись от направления на Северный полюс. По словам ученых, они впервые узнали о неустойчивом поведении магнитного поля в столь длительном масштабе времени.

Южноатлантическая аномалия — область, характеризующаяся значительным снижением напряженности магнитного поля по сравнению с другими областями в тех же широтах. Поскольку при этом уменьшается защита от вредного космического излучения, над этим районом часто возникают неисправности на борту спутников и космических аппаратов.