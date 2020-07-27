Семье убитого 16-летнего актера из «Ералаша» начали поступать угрозы

Семье убитого актера Ивана Ревякина начали поступать угрозы. Об этом сообщает StarHit.

Родственники 16-летнего артиста из «Ералаша» рассказали, что в их родном городе Волгограде многие защищают убийцу. «Эти самые защитники очень сильно выражали свое недовольство, присылая угрозы в адрес нашей семьи. Мнения людей в городе разделены 50 на 50», — отметила тетя погибшего Светлана.

По ее словам, в городе все чаще происходят подобные преступления. 29 июля должен состояться суд над преступником — семья Ревякина уверена, что суд будет справедливым, несмотря на то, что ей так и не дали ознакомиться с материалами дела и уликами. Уточняется, что убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

Защитники преступника указывают на то, что и Ревякин имел проблемы с законом. Например, незадолго до гибели актер похитил у случайного прохожего телефон.

30 января сообщалось, что артисту перерезали горло. По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний житель Волгограда. По словам знакомого актера, тот задел мужчину плечом, между ними завязалась драка.