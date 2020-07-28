Журналистов массово задержали возле здания КГБ Белоруссии

Возле здания Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в Минске массово задержали журналистов, в том числе фотокорреспондента ТАСС Наталью Федосеенко, которая успела сообщить об этом в редакцию своего агентства. Об этом пишет Tut.by.

Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что везут журналистов для проверки их удостоверений. Силовики отказались отвечать, в какое именно отделение они направляются с задержанными, заявив, что это может сказать «старший».

Помимо фотокорреспондента ТАСС задержаны журналист Tut.by Елена Толкачева и сотрудники телеканала «Белсат» Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий, Игорь Ильяш.

Во вторник, 28 июля, один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова планировала подавать в КГБ Белоруссии ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико и его сына Эдуарду, в отношении которых ведется следствие по делу Белгазпромбанка. Она попросила неравнодушных белорусов выступить их поручителями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал силовиков жестко действовать против сотрудников СМИ, деструктивно подающих информацию. Он приказал выдворять «зовущих на майдан» иностранных журналистов.

В мае журналиста Первого канала Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка лишили аккредитации и выслали из Белоруссии без каких-либо официальных писем и постановлений. Это произошло после того, как Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости освещения темы пандемии COVID-2019.