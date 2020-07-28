Перешедший в «Зенит» чемпион АПЛ обратился к болельщикам на русском

Чемпион Английской премьер-лиги (АПЛ) в составе «Ливерпуля» Деян Ловрен, перешедший в петербургский «Зенит», в Instagram обратился к болельщикам на русском языке.

Ловрен написал, что хочет передать опыт победителя Лиги чемпионов и АПЛ новым партнерам по команде. «Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в матчах. Хочу, чтобы "Зенит" не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе», — заявил футболист.

О трансфере Ловрена стало известно 27 июля. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на три года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро без учета бонусов.

Вместе с «Ливерпулем» Ловрен стал победителем завершившегося розыгрыша АПЛ. В минувшем сезоне он провел десять матчей и отметился одним результативным пасом. Кроме того, защитник выиграл серебро чемпионата мира 2018 года вместе со сборной Хорватии.