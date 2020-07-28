Лукашенко заявил о никому ничем не обязанных белорусах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система национальной безопасности была создана усилиями всего народа без подарков со стороны партнеров, поэтому белорусы никому ничем не обязаны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он выразил убежденность в правильности курса на создание надежной системы безопасности, отвечающей духу времени.

Лукашенко при этом напомнил о начале 90-х годов, развале СССР и первых шагах Белоруссии к независимости: «Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу».

По его словам, власти смогли преодолеть этот период и выстоять, выбрав верные ориентиры.

24 июля Лукашенко заявил, что власти не хотели бы прибегать к использованию воинских подразделений во время возможных протестных акций в стране, «но всякое может быть». Он пообещал, что солдаты частей в Марьиной Горке и столичном Уручье не допустят эскалации протестов внутри страны.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что оппозиция хочет устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». Президент предупредил при этом, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.