Задержанных под Минском «российских наемников» выдало странное поведение

Задержанную в санатории под Минском группу бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК), которых белорусские СМИ назвали российскими наемниками, выдало странное поведение. Об этом в среду, 29 июля, сообщает БЕЛТА.

В администрации объекта размещения заявили, что приезжие обратили на себя внимание «однообразной одеждой в стиле милитари», а также поведением, не характерным для российских туристов.

«Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания», — утверждается в сообщении. При этом отмечается, что постояльцы держались несколькими небольшими группами и подробно изучили территорию санатория и его окружение.

О задержании группы из 32 человек в санатории под Минском стало известно ранее 28 июля. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнер. В их отношении проводит проверку Следственный комитет республики.

Белорусский лидер Александр Лукашенко перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он также жаловался на вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов».

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