Названо число участников «крупнейшего митинга оппозиции в истории Белоруссии»

Названо число участников митинга в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, который ранее анонсировался как «крупнейший в истории Белоруссии». Об этом сообщает «TUT.by».

Портал сообщает о десяти тысячах участников митинга. В то же время правозащитный центр «Весна» насчитал 25 тысяч участников. Митинг еще не окончен, и люди продолжают прибывать.

9 августа в Белоруссии планируются президентские выборы. Глава республики Александр Лукашенко, баллотирующийся на шестой срок, считает, что оппозиция хочет устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». Президент предупреждал при этом, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.