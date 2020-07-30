МИД России оценил задержание «российских боевиков» под Минском

Попытка обвинить задержанных в Белоруссии россиян во вмешательстве в дела республики вызывает «по меньшей мере недоумение». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

В дипведомстве назвали «одиозной и не выдерживающей критики» трактовку Минском задержания 33 граждан России. На Смоленской площади пояснили, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты, но не попала на рейс и была вынуждена задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией.

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«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины», — заявили в МИД РФ. Там добавили, что Минску надо прекратить «нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций».

Кроме того, дипломаты потребовали обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным, а также выразили надежду на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося.

Накануне белорусский лидер потребовал от Москвы разъяснить ситуацию с задержанием под Минском бойцов ЧВК Вагнера. Он отметил, что уже видит попытки с российской стороны «оправдаться за свои грязные намерения».

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.