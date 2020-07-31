Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео

Три человека пострадали в результате взрыва за автозаправке в Динском районе Краснодарского края. Момент происшествия попал на видео, оно опубликовано в Telegram-канале «112».
Кадры сняты из салона автомобиля. На них видно, как горит некая постройка. Внезапно происходит мощный взрыв, и пламя распространяется по всей территории в поле зрения объектива камеры.
По данным канала, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавшие доставлены в больницу. Причина взрыва не сообщается.
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