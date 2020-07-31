В Японии зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом

В Японии зафиксировано рекордное число заражений коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По данным на 31 июля, коронавирусом заразились 1463 человека. Это второй день подряд, когда статистика бьет рекорд: 30 июля было зафиксировано 1367 случаев инфицирования.

При этом смертность в стране рекордно низкая: в июле число смертей не превышало пяти случаев в день, в то время как в мае могло доходить до 50 смертей в сутки.

Коронавирусом в Японии заражены 35,1 тысячи человек. При этом на столицу, Токио, приходится около половины случаев — 12 тысяч. Из них около 6 тысяч инфицирований были зафиксированы в июле.

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8 июня глава Всемирной организация здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 31 июля превысило 17,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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