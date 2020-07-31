Раскрыт самый желанный вид отдыха для россиян после изоляции

Российские туристы раскрыли самый желанный для них вид отдыха после режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в результатах исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство россиян, 39 процентов, предпочли бы в настоящее время провести отпуск на пляже. 22 процента респондентов сделали бы выбор в пользу отдыха на даче или в деревне, чтобы находиться «подальше от людей». Еще одним популярным вариантом стал активный туризм — 12 процентов опрошенных были бы не против отправиться в конный, пеший или велопоход.

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В то же время девять процентов участников исследования отдали свой голос за городской туризм и осмотр достопримечательностей, пять процентов признались, что выбирают отдых на диване, а три процента чувствуют острую потребность в SPA и велнес-туризме.

Наконец, десять процентов путешественников заявили, что пока не планируют отпуск, так как активно работают.

30 июля сообщалось, что российские туристы на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений массово скупили авиабилеты по нескольким направлениям внутри страны. Самыми популярными среди отечественных путешественников в августе стали пять маршрутов — Сочи (25 процентов от всех бронирований по России), Крым (24 процента), Анапа (11), Санкт-Петербург (5) и Калининград (4).

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