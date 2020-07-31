Курс рубля упал еще сильнее

В пятницу, 31 июля, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с середины мая вырос выше 74 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:25 американская валюта поднялась до 74,04 рубля, евро стоит 87,72 рубля. Рубль упал еще сильнее, несмотря на рост нефтяных котировок в последние сутки — сорт Brent достиг 43,5 доллара за баррель.

Ослабление рубля пока не отражается на российском фондовом рынке. Основные индексы, Мосбиржка и РТС, растут на 0,5-0,9 процента.

Российская валюта продолжает снижение к доллару, хотя валюты развивающихся стран в целом растут. Одной из причин может стать повышенный спрос на валюту, связанный с получением дивидендов нерезидентами.

Ослабление рубля началось десять дней назад. С 21 июля по доллар вырос на четыре рубля, а евро — на 6,5 рубля. Тенденцию усилил отказ Центробанка продавать на бирже всю валюту, вырученную после передачи Сбербанка под контроль правительства. Снижение продаж начнется с конца третьего квартала.