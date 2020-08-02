Восемь пропавших после аварии машины-амфибии в США военных признаны погибшими

Восемь солдат, которые были объявлены пропавшими без вести после ЧП, произошедшего в ходе военных учений Военно-морских сил (ВМС) США, признаны погибшими. Об этом сообщил 15 экспедиционный отряд Корпуса морской пехоты в своем Twitter-аккаунте.

«Поисково-спасательные работы 7 морских пехотинцев и 1 матроса завершены. Все восемь пропавших без вести военнослужащих считаются умершими», — говорится в посте. «С тяжелым сердцем я решил завершить поисково-спасательные работы», — сказал полковник Кристофер Бронзи (Christopher Bronzi), командующий 15 экспедиционным отрядом.

Согласно опубликованному документу, поиски были приостановлены спустя 40 часов операции.

Ранее стало известно, что в результате аварии машины-амфибии ВМС на учениях возле побережья штата Калифорния погиб солдат американской армии, двое были ранены и еще восемь пропали без вести. В поисках пропавших принимали участие ВМС и Береговая охрана.