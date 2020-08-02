В сети появилось видео лучшего боя турнира UFC в Лас-Вегасе

Поединок между американцами Ландо Ванната и Бобби Грином был признан лучшим в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Apex Center в Лас-Вегасе. Видео представлено правообладателем.

Бой в легкой весовой категории продолжался все три раунда. Победу судейским решением одержал Грин. Оба спортсмена удостоились бонуса за лучший бой вечера.

В главном поединке турнира в Лас-Вегасе боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян потерпел первое поражение в карьере. Перспективный спортсмен считается «золотым мальчиком» UFC. 36-летний Дерек Бронсон праздновал победу техническим нокаутом в третьем раунде.