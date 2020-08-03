Россия призвала Белоруссию отпустить «российских наемников»

Белоруссии стоит провести объективное расследование инцидента с задержанием предполагаемых «российских наемников» и отпустить их как можно скорее. К этому белорусского посла Владимира Семашко призвал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщается на сайте дипломатического ведомства.

«Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что арест российских граждан противоречит духу «братских союзнических отношений между двумя странами и народами». Российское государство заверяет, что не вмешивалось в ситуацию в Белоруссии и каких-либо других государствах.

1 августа глава Следственного комитета страны Иван Носкевич рассказал, что все задержанные на территории Белоруссии россияне имели «серьезное боевое прошлое, воевали на востоке Украины». По его словам, они «практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера».

В тот же день в Белоруссии сообщили, что задержанным россиянам избрали меру пресечения. Их заключили под стражу. Президент страны Александр Лукашенко попросил аккуратно обращаться с задержанными, потому что разбираться в ситуации, по мнению главы государства, надо с теми, кто давал приказы.

Группа из 32 россиян была задержана 29 июля в санатории под Минском, еще один человек — на юге страны. По данным белорусских спецслужб, это российские наемники, которые прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.