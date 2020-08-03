Бывший папа Римский серьезно заболел после визита в Германию

Бывший папа Римский Бенедикт XVI серьезно заболел. Об этом сообщает Passauer Neue Presse со ссылкой на его биографа Петера Зевальда (Peter Seewald).

93-летний священник страдает рожистым воспалением лица (поражение кожных покровов, вызванное стрептококковой инфекцией). Заболевание обнаружили после визита Бенедикта XVI в Германию.

По словам Зевальда, бывший папа очень слаб. Он уже составил духовное завещание, которое опубликуют после его смерти, и определил место захоронения. Несмотря на это, Бенедикт XVI настроен оптимистично, отмечает Зевальд.

Немецкий священник Йозеф Ратцингер (Joseph Ratzinger) родился 16 апреля 1927-го в Баварии. Он преподавал в нескольких университетах, а в 1977-м стал архиепископом Мюнхена и Фрайзинга. В апреле 2005 года Ратцингер был избран главой римско-католической церкви, тогда он стал папой Римским Бенедиктом XVI. От Святого престола он отрекся в 2013-м.

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