Белоруссия приготовилась получить замену российской нефти

Белоруссия приготовилась получить поставку нефти из Азербайджана взамен российскому сырью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».

Танкер с 85 тысячами тонн сырья на борту покинул порт Супсы 2 августа. Ожидается, что 4-5 августа топливо прибудет в порт Одессы, после чего его сможет получить покупатель.

В середине июля сообщалось, что Белоруссия также закупила очередную партию нефти у США. Ее поставка ожидается в августе 2020 года. Первую партию американского сырья Минск получил в июне.

Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков нефти после конфликта с Россией из-за цен в конце 2019 года. Помимо Азербайджана и Соединенных Штатов, белорусская сторона также закупает топливо у Норвегии и Саудовской Аравии.