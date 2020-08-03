Названы сроки завершения режима самоизоляции в Свердловской области

Режим обязательной самоизоляции для пожилых жителей Свердловский области будет действовать до 10 августа. Соответствующие сроки назвал губернатор региона Евгений Куйвашев, передает ТАСС в понедельник, 3 июля.

Также в регионе продолжает действовать ряд ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, в том числе масочный режим.

По данным регионального оперативного штаба, в области зафиксировано 21 179 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии умерли 285 человек.

2 августа сообщалось, что в Краснодарском крае побит рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией. Тогда было выявлено 107 случаев коронавируса — рекорд за все время пандемии.