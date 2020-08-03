Горящий российский T-72 попал на видео

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Российский танк Т-72, принадлежащий 205-й отдельной мотострелковой бригаде, загорелся во время крупномасштабных тактических учений на юге России. Соответствующий ролик доступен на YouTube и в Twitter, сообщает Defence Blog.

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Издание отмечает, что инцидент произошел, вероятно, 19 июля, однако видео с ним в сети начало распространяться недавно.

В июле агентство Ruptly распространило видео, на котором показано, как более полутысячи танкистов Центрального военного округа освоили подводное вождение в танках Т-72Б3 в Оренбургской области.