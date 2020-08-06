Родители не заметили пулю в голове ребенка и отвели его к врачу

Врачи обнаружили пулю в голове у жаловавшегося на сонливость мальчика из Восточного Иерусалима. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В пятницу, 31 июля, родителей обеспокоило необыкновенно пассивное поведение девятилетнего сына, и они отвели его в больницу. Когда юного палестинца доставили в медицинское учреждение, он был в сознании, но постоянно засыпал. Медики осмотрели его и заметили на голове небольшую ранку и застывшую кровь.

Ребенку сделали компьютерную томографию мозга и обнаружили, что в его затылке застряла пуля. Родители мальчика были поражены не меньше врачей: они не знали, что в мальчика стреляли. Палестинцы считали, что их сын поранился во время игры с друзьями.

Нейрохирурги направили мальчика на срочную операцию спустя два часа после поступления в больницу. Процедура прошла успешно. Врач отметил, что если бы пуля прошла немного под другим углом, ребенок бы не выжил или остался инвалидом.

Мальчик постепенно восстанавливается после операции. Он в сознании и может общаться с семьей и медиками.

Полиция начала расследование случившегося. Предположительно, мальчика могли подстрелить во время празднования Курбан-байрама. В ходе торжества мусульмане стреляют в воздух.

Ранее сообщалось, что в США врачам удалось извлечь из мочевого пузыря пациента пулю спустя 18 лет после того, как она попала в орган. Со временем вокруг пули в мочевом пузыре образовался камень, и мужчина начал испытывать стреляющую боль при мочеиспускании.