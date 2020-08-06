Киселев предрек отъезд Тутберидзе в США

Телеведущий Дмитрий Киселев в своем Telegram-канале высказался об уходе фигуристок из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Журналист предрек отъезд Тутберидзе в США из-за случившегося. «Мы просто выпихиваем ее из России в США, где она начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда ее новые воспитанницы, но уже под звездно-полосатым флагом будут занимать пьедесталы? Стыдно», — заявил он.

Киселев назвал уход фигуристок из группы тренера «гнусной историей». «Ее школу буквально ограбили: соблазнив сначала сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед ювелирно выточенную Косторную», — посчитал он.

За последние три месяца группу Тутберидзе покинули две ведущие спортсменки. В мае о переходе объявила Трусова, в конце июля — Косторная. Тренер заявила, что решение прервать сотрудничество с Косторной было принято после того, как та не захотела выходить на лед вместе с другими ученицами группы.

В июле Международный союз конькобежцев признал Тутберидзе лучшим тренером года. Ученицы специалиста заняли весь пьедестал почета на минувшем чемпионате Европы. Под руководством тренера также занимается олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова.