В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала столичного оперштаба.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они получили положительный результат тестов на коронавирус. Возраст умерших не уточняется. Всего с начала эпидемии в российской столице скончались 4560 человек.

Ранее Росстат сообщил, что за июнь смертность в России выросла на 18,6 процента в годовом выражении. За этот месяц скончались на 25 тысяч человек больше, чем год назад. В оперштабе пояснили, что разница появляется из-за различной методики сбора информации. В статистике оперштаба учитываются только те случаи, когда COVID-19 является основной причиной смерти.

По последним данным, за все время в России было зафиксировано 877,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 14,7 тысячи человек умерли, еще 683,5 тысячи — вылечились. Наибольшее число заболеваний было зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.