В Хабаровске снизилось число участников акции протеста

Число участников мирного шествия в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снизилось. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По данным властей, на протестное шествие в субботу, 8 августа, вышли 2,8 тысячи человек. Хабаровчане собрались на площади Ленина у здания правительства региона, прошли колонной по центральным улицам города, скандируя лозунги, и вернулись обратно, передает корреспондент ТАСС.

В прошлую субботу в акции приняли участие около 3,5 тысяч человек.

Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве. Акции из-за него проводятся в Хабаровске с 11 июля. В частности, местные жители требуют открытого суда над Фургалом, который подозревается в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.