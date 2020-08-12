Исследователь коронавируса раскритиковал российскую вакцину

Профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона, швейцарский исследователь Франсуа Баллу (François Balloux) заявил, что возмущен отношением России к разработке вакцины от коронавируса и выступил с критикой. В интервью французской газете Libération он отметил, что вакцина, слишком быстро выпущенная на рынок, может представлять опасность для людей.

«Это глупое решение и прежде всего опасное. Политическое решение, принятое в безумной гонке за вооружение вакциной против COVID-19», — сказал Баллу, комментируя заявление президента России Владимира Путина о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

По словам одного из соавторов первого крупного исследования РНК коронавируса SARS-CoV-2, если после введения вакцины у людей появятся серьезные побочные эффекты, это будет катастрофой для них. «А это еще больше усилит недоверие к политике в области здравоохранения и в целом к правительству», — добавил Баллу.

На вопрос о том, «почему Россия отходит от всех международных стандартов», исследователь ответил, что это происходит из-за желания «перехитрить великие западные демократии, начиная с американцев». «Это часть тревожной динамики, даже если Путин стремится создавать новые союзы и заинтересовать другие страны этой вакциной. Как и у [президента США Дональда] Трампа, у него есть желание изображать из себя спасителя», — пояснил ученый.

Баллу отметил, что решение выпустить вакцину до завершения третьей фазы клинических испытаний означает не удостовериться, эффективна ли она, этична ли она, нет ли серьезных противопоказаний и редких, но очень вредных побочных эффектов ее применения. «Были прецеденты: в 1976 году правительство США начало массовую и поспешную кампанию вакцинации после смерти сотрудника базы в Форт-Диксе от свиного гриппа. У многих из-за этого развился синдром Гийена-Барре (синдром, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы — прим. «Ленты.ру»). Подобное фиаско привело к антипрививочному психозу во всем мире», — заключил исследователь.

11 августа президент России заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам Путина, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе. Он также рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.