«Спартак» выиграл в первом матче после судейского скандала

Московский «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в матче второго тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет москвичи открыли только во втором тайме. Арбитр назначил пенальти в ворота игравшего в гостях «Ахмата». Шведский хавбек Джордан Ларссон отправил мяч в сетку. На 69-й минуте красно-белые удвоили преимущество. После подачи со стандарта Александр Соболев сбросил мяч на Эсекиэля Понсе, который поразил ворота «Ахмата».

Таким образом, москвичи одержали победу после скандального матча против «Сочи». Тогда в ворота красно-белых арбитр Василий Казарцев назначил два спорных пенальти. Это вызвало возмущение как со стороны болельщиков и экспертов, так и в самом клубе. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что готов снять команду с чемпионата России.

«Спартак» одержал первую победу в чемпионате и возглавил турнирную таблицу. В активе подопечных Доменико Тедеско четыре очка.