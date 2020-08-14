Названы сроки появления американской вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса американского производства вряд ли будет зарегистрирована к ноябрю. Об этом сообщил глава Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, его слова передает Reuters.

По его словам, такие сроки связаны с тем, что разработка вакцин требует проведения масштабных клинических испытаний. Так, Коллинз заявил, что для исследования потребуется участие 10 тысяч добровольцев. Такое количество испытуемых позволит собрать информацию о безопасности и эффективности препарата.

Тем временем первая российская вакцина уже зарегистрирована, об этом 11 августа заявил президент России Владимир Путин. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам главы государства, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе. Он также рассказал, что препарат на себе испытала одна из его дочерей.

Российской разработкой заинтересовались за рубежом. Вместе с тем США усомнились в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию прививки, так как ее качество еще неизвестно.