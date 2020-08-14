Ягудин обратился к жителям Белоруссии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в Instagram обратился к жителям Белоруссии.

Ягудин заявил, что искренне переживает за происходящее в любимой стране, и рассказал, что там действует открытый им центр фигурного катания. «Братья и сестры, я люблю вашу страну и ваш нереально гостеприимный народ. Вы имеете полное право жить так, как вы сами хотите. Надеюсь, в ближайшее время это насилие закончится. Держитесь!» — написал он.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты и столкновения с ОМОНом из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов. Протесты разгоняются с помощью спецсредств. За три ночи были задержаны около шести тысяч человек.