Российские дома научатся узнавать хозяев

Российские ученые из Новосибирского государственного технического университета разработали программу «умный дом под системой интеллектуального и видеонаблюдения». Она научилась распознавать лицо хозяина, даже если тот наденет медицинскую маску. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Разработчики хотели обеспечить безопасный доступ к частным объектам, в основном квартирам. Программа используется в комплексе со вторым фактором: например, открыванием двери ключом или подтверждением по SMS. Однако если первый этап не пройден, то второй все равно будет невозможен.

Программа считывает точки только верхней части лица, притом обмануть такого «контролера», показав распечатанную фотографию, не получится. По словам ученых, разработкой (она находится на стадии тестирования) уже заинтересовались коллеги за рубежом. Одним из преимуществ программы является низкая стоимость — для применения нужны процессоры за 14 тысяч, в то время как иностранные аналоги дороже в 21 раз.

Ранее россиян предупредили об опасности умных домов. Специалисты из Роскачества объяснили, что одна хакерская атака может привести к «захвату» всех устройств жильцов.

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