Названы три варианта продолжения карьеры Месси

В Испании назвали три варианта продолжения карьеры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Их приводит Marca.

По информации издания, футболист решает, какой из них более предпочтителен. Месси может покинуть каталонцев в августе, дождаться окончания действующего соглашения до лета следующего года или продлить контракт с командой. Аргентинец ждет реакции от руководства сине-гранатовых на происходящее в команде на протяжении нескольких лет.

15 августа сообщалось, что Месси приблизился к уходу из клуба после разгромного поражения от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов. Отмечалось, что обстановка в команде накалилась. Футболист готов покинуть сине-гранатовых, если ситуация в клубе не поменяется.

«Барселона» впервые в истории пропустила восемь мячей в рамках Лиги чемпионов. Поражение от «Баварии» лишило каталонцев шанса на завоевание трофея в нынешнем сезоне: «Барселона» упустила лидерство в чемпионате Испании, а также не сумела пробиться в полуфинал Кубка короля. После этого руководство клуба заявило, что планирует избавиться от нынешнего главного тренера команды Кике Сетьена.