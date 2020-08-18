Назван новый вероятный кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Назван новый вероятный кандидат на пост главного тренера каталонской «Барселоны». Об этом сообщает The Score.

По информации источника, возглавить сине-гранатовых может 57-летний Рональд Куман. Официально объявить нового специалиста должны на днях. При этом Куман должен покинуть пост главного тренера сборной Нидерландов.

Об увольнении прежнего коуча «Барселоны» Кике Сетьена стало известно 17 августа. Причиной отставки испанца стало разгромное поражение клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8. 14 августа сине-гранатовые покинули турнир и впервые с 2014 года остались без трофеев.

15 августа кандидатом на пост главного тренера каталонского клуба называли аргентинца Маурисио Почеттино. Уточнялось, что ведущие игроки клуба, скорее всего, одобрят нового тренера.

Куман возглавил сборную Нидерландов в 2018 году. Он также известен по работе в английских «Эвертоне», «Саутгемптоне», голландских ПСВ и «Аяксе», а также испанской «Валенсии». В качестве игрока Куман выступал за ряд нидерландских клубов, а также за «Барселону» и выиграл с каталонским клубом четыре чемпионата Испании, три национальных Суперкубка и Кубок чемпионов УЕФА (ныне — Лига чемпионов).