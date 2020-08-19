Пользователи сети обругали лицо и тело модели на фото в белье популярного бренда

Модель популярного бренда Fashion Nova раскритиковали за неестественную внешность на новом рекламном снимке. Он появился в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном кадре манекенщица позирует в откровенном нижнем белье с цветочным принтом с подвязками и кружевными деталями. Стоимость комплекта на сайте бренда составляет 40 долларов (2920 рублей).

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Покупатели Fashion Nova обругали лицо и тело модели в комментариях под постом. «Это вообще реальный человек?», «Фантастическая одежда для несуществующего стандарта тела», «Она потеряла ребра», «Девочка, дыши», «Это уже абсурд. Где нормальные тела?» — высказывались они.

Ранее в августе пользователи сети обругали тело модели на фото в просвечивающем наряде. На опубликованном снимке она запечатлена в комплекте из полупрозрачного материала, состоящего из кроп-топа и штанов. При этом через ткань изделия просвечивается грудь девушки. Подписчики Fashion Nova обвинили манекенщицу в злоупотреблении пластическими операциями.