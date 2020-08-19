Российским безработным выдадут три миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении трех миллиардов рублей на переобучение безработных россиян, которые лишились заработка из-за ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса. Сообщение опубликовано на сайте правительства.

По его словам, за эту работу отвечает российская НКО «Союз WorldSkills». Заявку на обучение можно будет подать на портале «Работа в России». Мишустин подчеркнул, что новые навыки должны помочь пострадавшим от увольнения преодолеть трудности.

Ранее в Минтруде сообщили, что официально количество безработных в России достигло 3,39 миллиона человек. Еще 0,4 процента сотрудников могут лишиться работы в ближайшее время. При этом ведомство полагает, что кризис на рынке труда преодолеть удалось.

Глава Минтруда Антон Котяков предполагал, что пик безработицы в России придется на август-сентябрь, а исправить ситуацию получится только в четвертом квартале.