Судья объявила Ефремову замечание за перепалку с адвокатом

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП на Садовом кольце, устроил перепалку с адвокатом потерпевших и получил замечание от судьи. Об этом в среду, 19 августа, сообщает РИА Новости.

Подсудимый обменялся репликами с Александром Добровинским по поводу квалификации специалиста, которого пригласил адвокат Ефремова в качестве свидетеля.

Эксперт, приглашенный Эльманом Пашаевым, заявил, что в автотехнической экспертизе по делу Ефремова не хватает исследований возможности вброса отравляющих веществ через систему кондиционирования и вероятности ослепления водителя лазером. Во время допроса специалист рассказал, что управление машиной артиста могли перехватить хакеры, а на месте ДТП могли быть энергетические дыры и грозовые сгустки.

Ранее сообщалось, что Ефремов одернул адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, рассмеявшегося во время выступления свидетеля защиты Татьяны Беркович. Во время допроса Беркович сказала, что Ефремов выпивал только по праздникам, а его любимый напиток — виски.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.