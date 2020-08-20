Воздушная гимнастка погибла во время соревнований в Москве

Воздушная гимнастка Елена Кустова погибла во время соревнований по эквилибристике в Москве. Об этом сообщается на странице SlackTribe во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во вторник, 18 августа, на Серпуховском Валу на турнире по слэклайну (хождение по натянутой стропе). Во время одного из упражнений Кустова находилась под стропой. В этот момент произошла поломка оборудования, в результате чего фрагмент конструкции попал спортсменке в голову, нанеся тяжелую черепно-мозговую травму.

Скорая помощь прибыла на место происшествия спустя 10 минут. Врачи на протяжении часа безуспешно пытались спасти гимнастку.

Кустова была тренером российской воздушной гимнастки Евгении Асоновой, которая в декабре прошлого года сорвалась с восьмиметровой высоты на соревнованиях в Риге. Спортсменка сломала два позвонка и повредила спинной мозг, из-за чего потеряла чувствительность в ногах.