Байден отказался мириться с «российскими наградами» за головы солдат США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что он не потерпит российских наград за головы американских военных. Об этом бывший вице-президент заявил в своей программной речи на съезде демократов, передает РИА Новости.

По словам Байдена, в качестве главы государства он намерен ясно дать понять всем противникам США, что дни заигрывания с диктаторами прошли. Он отметил, что при нем Соединенные Штаты больше не будут закрывать глаза на назначенные Россией награды за убийство американских военнослужащих.

Кандидат в президенты также добавил, что не допустит «никакого иностранного вмешательства в наиболее священное демократическое действие — голосование».

Ранее Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии. Он заявил, что в его президентство страна преодолеет «эпоху тьмы». По его словам, нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала членам террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорилось в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры: не все американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.

Россию также неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина.