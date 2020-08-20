Утвержден кандидат в вице-президенты от Демократической партии США

Демократическая партия США официально утвердила кандидата в вице-президенты. Об этом сообщил председатель национального съезда демократов, конгрессмен от штата Миссисипи Бенни Томпсон. Трансляция мероприятия ведется на YouTube.

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Сенатор от Калифорнии Камала Харрис выбрана претендентом от демократов в вице-президенты. До этого она с 2011-го занимала пост генерального прокурора штата. Харрис — дочь выходца с Ямайки и уроженки Индии. Это первый случай в истории США, когда кандидатом от любой из партий страны на этот пост становится женщина, представительница небелого населения страны.

11 августа Джо Байден сообщил, что выбрал сенатора Харрис в качестве кандидата в вице-президенты. По его словам, она бесстрашный боец за маленького человека и один из лучших государственных служащих страны.

Действующий президент Дональд Трамп выразил удивление по поводу решения Байдена. Глава государства отметил, что Харрис слабо выступила на праймериз демократов. Кроме того, до этого сенатор была очень неуважительна по отношению к Байдену и говорила о нем ужасные вещи, подчеркнул хозяин Белого дома.