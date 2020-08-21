Путин обсудил с Совбезом вмешательство в дела Белоруссии

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что в разговоре был сделан акцент на «неприемлемость какого-либо вмешательства извне» в белорусские дела, а также «безальтернативность урегулирования всех проблем» Минском в диалоге с белорусами.

Путин также сообщил Совбезу о своих международных телефонных разговорах и обсудил с его членами российско-американские консультации на тему стратегической стабильности и контроля за вооружениям. Также были затронуты вопросы социально-экономической повестки дня в России, уточнил Песков.

Ранее 21 августа Песков заявил о готовности России помочь Белоруссии, если этого захочет руководство страны. Он добавил, что Москва не собирается вмешиваться в дела Минска и оценивать действия властей страны. Об этом он заявлял и 20 августа, также выразив обеспокоенность в том, что определенные силы косвенно и прямо вмешиваются в дела республики.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения нового голосования. Некоторые активисты завили о насилии со стороны силовиков. По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, его главный оппонент, Светлана Тихановская, — более 10 процентов. Евросоюз отказался считать легитимными эти выборы.