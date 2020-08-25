Испания привлечет армию для контроля за соблюдением карантина. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, передает ТАСС.

Правительство собирается направить в автономные сообщества две тысячи военных, которые будут следить за исполнением ограничительных мер. Санчес подчеркнул, что число солдат может быть увеличено.

Ранее министр равных возможностей Испании Ирене Монтеро призвала регионы закрыть публичные дома, чтобы остановить распространения коронавируса.

В Испании с начала пандемии коронавируса заразились почти 405 тысяч человек, умерли почти 29 тысяч. Власти вводили жесткий карантин, который впоследствии был снят. Однако в последнее время из-за роста числа случаев заболевания в различных регионах вновь вводятся ограничительные меры. Так, в стране закрылись дискотеки и ночные клубы.