Адвокат семьи Захарова отреагировал на теорию об отсутствии Ефремова за рулем

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших в суде по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отреагировал на теорию о его отсутствии за рулем в момент аварии. Об этом он рассказал в интервью «Москва 24».

По словам защитника, о том, что в тот вечер именно Ефремов управлял транспортным средством, свидетельствует «каскад доказательств». «Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого», — подчеркнул Добровинский.

Адвокат добавил, что в приговоре не будет политического подтекста. «Говорить и спекулировать, читал Ефремов стихи или не читал, висит у него портрет [президента Владимира] Путина или не висит, предал Ефремов друзей или нет, — это все вторично. Есть трагедия, которая пришла в два дома. В ней, на мой взгляд, виноват Ефремов. А все остальной вторично», — заключил он.

После оглашения приговора Добровинский пообещал раскрыть «всю подноготную этого дела — то, чего до сих пор не знает никто». До этого момента он не имеет права делиться деталями следствия.

Адвокат артиста Эльман Пашаев неоднократно намекал, что за рулем автомобиля в момент аварии Ефремова не было. Защитник утверждал, что им управлял «весьма известный, непростой человек», при этом его имя он пока не называл.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.